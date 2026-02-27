Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da sakatlık şoku

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun hafta sonu oynanacak lig maçında forma giyemeyeceğini ve sahalara ne zaman döneceği hakkında da bir fikri olmadığını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen İngiliz temsilcisinde önemli bir eksik gündeme geldi.
Teknik direktör Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in bu hafta sonu West Ham United karşısında sahada olamayacağını duyurdu.
Hollandalı teknik adam açıklamasında, oyuncunun yokluğunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu belirterek son dönemdeki performansına dikkat çekti ve dönüş tarihi konusunda net bilgi bulunmadığını söyledi.
Wirtz, geçen hafta Nottingham Forest karşılaşmasına ilk 11’de başlayacaktı ancak sırtındaki problem nedeniyle mücadele başlamadan kısa süre önce kadrodan çıkarılmıştı.
Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk karşılaşma 10/11 Mart’ta İstanbul’da, rövanş ise 17/18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.