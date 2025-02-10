Galatasaray, Trendyol Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar dün akşam Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç Adana Demirsporlu futbolcuların sahadan çekilmesi sebebiyle ertelendi. Birçok futbolsever ise ‘Galatasaray'ın sarı kartlı futbolcuları Rizespor maçında oynayabilecekler mi?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte sorunun cevabı.

1 /8 Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.



2 /8 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA NE OLDU?



Galatasaray henüz 11'inci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mertens, Semih Güler'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır penaltı kararı verdi.



3 /8 12'nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



4 /8 33'üncü dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.



5 /8 Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33'üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi.

6 /8 Galatasaray'ın sarı kartlı futbolcuları Rizespor maçında oynayabilecekler mi? Galatasaray’da Gaziantep FK mücadelesinde gördükleri kart sebebiyle cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, bu maçta forma giymeyen isimler oldu.



7 /8 Futbol Disiplin Talimatı 92. madde 13. fıkrasına göre , Galatasaray’ın Adana Demirspor maçında oynayamayan futbolcuları sarı kart cezalarını çekmiş durumda.

