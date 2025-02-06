Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği üç futbolcu belli oldu: Yeni transfer yazılmadı

Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılan üç takviyenin ardından gözler UEFA'ya bildirilecek listeye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde yeni transferi kadroya eklemedi. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna bildirdiği üç futbolcu...

1 /8 UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam eden Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.

2 /8 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak olan play-off maçları öncesi Galatasaray'da gözler UEFA'ya verilecek listeye çevrildi.

3 /8 UEFA'YA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN? UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan kulüpler kadrolarını 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirecek.

4 /8 ÜÇ FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna üç futbolcuyu kattı. Galatasaray, eski futbolcusu Mario Lemina, Alvaro Morata ve Cuesta'yı renklerine bağladı.

5 /8 Sports Digital'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminin son gününde transfer edilen ve UEFA listesine yetiştirilemeyen Roland Sallai'yi kadroya yazdı.

6 /8 Buruk, kalan iki kişilik kontenjan için ise yeni transferlerden Alvaro Morata ile Cuesta'yı ekledi.

7 /8 MARİO LEMİNA UEFA LİSTESİNDE NEDEN YOK? Gabonlu orta saha Lemina, Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer almadı. Son aylarda maç kondisyonunu kaybeden Lemina, yeterli fizik kapasitede olmadığı için Okan Buruk tarafından kadroya dahil edilmedi.





