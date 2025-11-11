Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuyla ilgili şoke eden bahis iddiası: Bin 600 kez oynamış

14:5811/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
Bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edilen Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolculardan biri olan Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı'yla ilgili dikkati çeken bir bilgi paylaşıldı.

TV100'de konuşan gazeteci İbrahim Seten, Metehan Baltacı'nın bin 600 kez bahis oynadığını öne sürdü.

Seten, "Eren Elmalı'nın sayısı daha az ama mesela Galatasaray'dan başka bir daha oyuncu var, Metehan Baltacı. Metehan Baltacı'nın duyduğum kadarıyla 1600 tane" diye konuştu.


Programdaki diğer gazeteci Haluk Yürekli, Metehan Baltacı'nın söz konusu bahisleri Eyüpspor'da kiralık forma giydiği dönemde olduğunu iddia etti.

23 yaşındaki futbolcu, disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, formasını giydiği hiçbir takımın maçına 'bahis' oynamadığını ifade etmişti.

İşte Metehan Baltacı'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı o açıklama.

