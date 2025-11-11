Galatasaraylı taraftarlar transfer döneminde ayrılmasına karşı çıkmıştı: Devre arasında gönderiliyor

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımda, taraftarların yaz transfer döneminde ayrılmasına karşı olduğu bir oyuncunun, devre arasında gönderilebileceği öğrenildi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
Sarı kırmızılı takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bu arada Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Sezona iyi başlayan Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi değerlendirmek isteyip, takımdan ayrılmayı hedeflemişti.
Fakat bu süreç olumsuz sonuçlanmış Yılmaz ve takımda kalmıştı. 7 maçta skor katkısı bulunamayan oyuncu için yeni bir gelişme yaşandı.
Barış Alper Yılmaz'ın devre arasında takımdan gönderilebileceği ve gelecek olanla bonservisle birlikte daha fazla skor katkısı yapacak yıldız bir oyuncunun transfer edilebileceği öğrenildi.