Galatasaraylı yıldızdan flaş karar: Geri dönmek için gün sayıyor

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu takımdan ayrılma kararı aldı. 32 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılılarda mutlu olmadığını ve kariyerine İspanya’da devam etmek istediğini bildirdi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata flaş bir karar aldı.
Calciomercato'da yer alan haberde; İspanyol santrforun sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istediği iddia edildi. Haberde, Como'nun 32 yaşındaki golcüye talip olduğu belirtildi.
Öte yandan Morata'nın isteğinin İspanya'ya geri dönmek olduğu vurgulandı. Ayrıca tecrübeli santrfor için Sevilla dahil birçok kulübün de devrede olduğu belirtidi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ve Milan forması ile 41 maça çıkan Morata, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.
Serie A’dan Como, Cesc Fabregas’ın Morata’yla yaptığı görüşme sonrası transferde iddialı konuma geldi.
Fabregas, Chelsea ve İspanya Milli Takımı’ndan eski takım arkadaşı Morata’yı Como’nun projesine ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray, Morata’nın kiralık sözleşmesini Ocak 2026’ya kadar uzatmış ve 8-9 milyon euro’luk satın alma opsiyonuna sahip, ancak oyuncunun ayrılık talebi bu planları bozdu.
Morata, 2024-25 sezonunda Galatasaray ve Milan formalarıyla toplam 41 maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.