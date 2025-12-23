Galatasaraylı yıldızdan olay röportaj: “Benim sarhoş olduğumu söylediler!”

Galatasaray’ın başarılı savunma oyuncusu Ismael Jakobs, bir Youtube kanalına röportaj verdi. 26 yaşındaki yıldız özel hayatı hakkında üretilen spekülasyonlara adeta ateş püskürdü.
Galatasaray'ın Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı kampında katıldığı "SAY LESS" YouTube kanalındaki röportajda özel hayatı hakkında çıkan spekülasyonlara ateş püskürdü.
Ismael Jakobs yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
"Ben yaşamımı kendime saklamak isteyen biriyim. Sosyal medyada neler yaptıklarımı, hayatımı veya ne kadar çalıştığımı göstermek zorunda değilim. Ama böyle bir düzen var. Sahte bir düzen. Benim hakkımda bir imaj yaratıldı.
Ben 26 yaşında bekar bir insanım. Elbette gezeceğim, arkadaşlarım olacak. Gece hayatında düşkün olduğumu söylediler. Sürekli partilerde olduğumu söylediler. Basında benim için 'Hiç uyumuyor' dendi.
Sanki benimle yanımdasın ve ne zaman yattığımı biliyorsun. Galatasaray'a transfer olmadan önce bile başıma geldi. İmajım yalanla başlatıldı.
Restoranda yemek yiyorduk. Türk televizyonunda benim sarhoş olduğumu söylediler. Daha İstanbul'a gelmeden bunları yaşadım."