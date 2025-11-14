Yeni Şafak
Gardi'den çarpıcı Icardi sözleri! 120 milyon euro'luk teklif detayını açıkladı

13:5614/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Galatasaraylı taraftarların sevdiği isimlerden olan menajer Gardi, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir detayı açıkladı.

Menajer George Gardi, Galatasaray'a transferinde büyük rol oynadığı yıldızlardan biri olan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Gardi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun önceki senelerde sarı-kırmzılı takımda oynamak için reddettiği parayı açıkladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Gardi sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Icardi için şu ifadeleri kullandı:

"O çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında, taraftarların sevgisi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen 3 yılda 120 milyon euro netin üzerindeki teklifi reddetti ve kulüpte kalmaya karar verdi."

"Ve o, kulübün son dönemdeki en iyi oyuncularından biriydi. Geleceği ise belirsiz. Sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Kulübün onun geleceği için en iyi kararı vereceğinden eminim ve verdikleri karar doğru olacaktır."

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#George Gardi
