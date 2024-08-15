Giray Bulak'tan şaşkına çeviren En Nesyri iddiası

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelinin açıklanandan çok daha fazla olduğu iddia edildi.

1 / 6 Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri için şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

2 / 6 Yorumculuk yapan eski teknik direktör Giray Bulak, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuya açıklanandan daha büyük bir para ödediğini öne sürdü.

3 / 6 Ciddi bir bilgi aldığını belirten Giray Bulak, "En-Nesyri transferinin 80 milyon euro olduğunu duydum" dedi.

4 / 6 Fenerbahçe, En Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

5 / 6 Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, En-Nesyri için Sevila'ya 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirilmişti.