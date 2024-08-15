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Spor

Giray Bulak'tan şaşkına çeviren En Nesyri iddiası

11:31 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:57 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelinin açıklanandan çok daha fazla olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri için şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. 

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Yorumculuk yapan eski teknik direktör Giray Bulak, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuya açıklanandan daha büyük bir para ödediğini öne sürdü. 

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Ciddi bir bilgi aldığını belirten Giray Bulak, "En-Nesyri transferinin 80 milyon euro olduğunu duydum" dedi. 

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Fenerbahçe, En Nesyri ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

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Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, En-Nesyri için Sevila'ya 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirilmişti.

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İşte Giray Bulak'ın sosyal medyada gündem olan En-Nesyri açıklaması


#Fenerbahçe
#Youssef En-Nesyri
#Giray Bulak
#Sevilla
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