Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği ortaya çıktı: İşte o detay

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yollar ayrılmıştı. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve ekibi görev başı yaptı.
Samandıra'da bazı değişikliklere gitmek isteyen yönetimin, 2 hafta önce Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
Ayrıca Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği de ortaya çıktı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan değiştirmek istediği ve Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığı ifade edildi.