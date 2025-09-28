Yeni Şafak
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği ortaya çıktı: İşte o detay

12:0228/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yollar ayrılmıştı. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve ekibi görev başı yaptı.

Samandıra'da bazı değişikliklere gitmek isteyen yönetimin, 2 hafta önce Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

Ayrıca Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den neden gönderildiği de ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan değiştirmek istediği ve Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığı ifade edildi.

