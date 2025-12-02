Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gol sevinci büyük tepki çekmişti: Galatasaray Jhon Duran'ı şikayet edecek

Gol sevinci büyük tepki çekmişti: Galatasaray Jhon Duran'ı şikayet edecek

09:192/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın derbide attığı golün ardından yaptığı hareket büyük tepki çekti. Galatasaray yönetimi Kolombiyalı futbolcu için harekete geçti, ceza ihtimali gündemde.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Kadıöy'de karşı karşıya getiren derbi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 27. dakikasında Leroy Sane'nin attığı golle geriye düşen sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle 1 puanı aldı.

Kolombiyalı futbolcu, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tartışmaların merkezine oturdu.

21 yaşındaki futbolcunun reklam panolarının üzerine çıkarak gerçekleştirdiği müstehcen hareket, kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

Galatasaray yönetiminin, görüntülerin ardından Duran’ı Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı benzer hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı. Duran’ın hareketinin daha ağır olduğu ve disiplin cezasına çarptırılabileceği yorumları yapılıyor.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Jhon Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İllüzyonist Aref Ghafourı neden gözaltına alındı?