Gol sevinci büyük tepki çekmişti: Galatasaray Jhon Duran'ı şikayet edecek

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın derbide attığı golün ardından yaptığı hareket büyük tepki çekti. Galatasaray yönetimi Kolombiyalı futbolcu için harekete geçti, ceza ihtimali gündemde.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Kadıöy'de karşı karşıya getiren derbi 1-1 eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin 27. dakikasında Leroy Sane'nin attığı golle geriye düşen sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Jhon Duran ile bulduğu golle 1 puanı aldı.
Kolombiyalı futbolcu, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle tartışmaların merkezine oturdu.
21 yaşındaki futbolcunun reklam panolarının üzerine çıkarak gerçekleştirdiği müstehcen hareket, kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.
Galatasaray yönetiminin, görüntülerin ardından Duran’ı Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet etme hazırlığında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı benzer hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı. Duran’ın hareketinin daha ağır olduğu ve disiplin cezasına çarptırılabileceği yorumları yapılıyor.