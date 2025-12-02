Gol sevinci büyük tepki çekmişti: Galatasaray Jhon Duran'ı şikayet edecek

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı benzer hareket nedeniyle PFDK’ya sevk edilmiş ancak ceza almamıştı. Duran’ın hareketinin daha ağır olduğu ve disiplin cezasına çarptırılabileceği yorumları yapılıyor.