Göztepe'den Fenerbahçe ve Ali Koç için açıklama: 'Asla kabul edilemez!'

Göztepe Kulübü, Fenerbahçe maçında sahaya başkan Ali Koç'un girmesinin ardından yaşanan olaylar hakkında yazılı açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, "Konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Mücadeleye ikinci yarının başında yaşanan olaylar damga vurdu.
Deplasman tribününe geç alınan Fenerbahçe taraftarlarının yanına giderek onlara destek olan başkan Ali Koç, tekrar yerine gitmek isterken saha kenarı karışmış ve Koç aldığı darbe sonrası yere düşmüştü.
Göztepe Kulübü sosyal medya hesabından yaşananlar hakkında yazılı açıklamada bulundu.
"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez."
"Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."
"Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.