Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili flaş açıklama

"Biz bir hayal kurduk, hedef koyduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim. Niye Kerem derseniz. O da Anadolu'dan çıkmış gelmiş bir oyuncumuz, genç oyuncumuz. Yetenekli birisi. Fırsat verildiğinde neler yapıldığını göstermesi açısından çok önemli birisiydi. Biz de bu fırsatı tekrar verdik ve Kerem, Fenerbahçe'ye geldi. Bana o kadar açıkçası fırsat verilmedi hayatımda. Biz daha zorlu yollardan geldik. Kerem'in de hayat yolculuğunda biz de bir adım attık, Kerem'i buraya transfer ettik.