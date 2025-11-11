Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu'nun maaşıyla ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe'de Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi çok konuşulmuştu. Milli futbolcunun maaşını karşılaşayacağı yönünde haberler çıkan Hakan Safi, konuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin yöneticilerinden Hakan Safi, sarı-lacivertlilere transferini gerçekleştirdiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Safi'nin ifadeleri şöyle:
"Biz bir hayal kurduk, hedef koyduk. Hayatı bana benzeyen bir topçu transfer etmek istedim. Niye Kerem derseniz. O da Anadolu'dan çıkmış gelmiş bir oyuncumuz, genç oyuncumuz. Yetenekli birisi. Fırsat verildiğinde neler yapıldığını göstermesi açısından çok önemli birisiydi. Biz de bu fırsatı tekrar verdik ve Kerem, Fenerbahçe'ye geldi. Bana o kadar açıkçası fırsat verilmedi hayatımda. Biz daha zorlu yollardan geldik. Kerem'in de hayat yolculuğunda biz de bir adım attık, Kerem'i buraya transfer ettik.
'Benim sözüm paradan daha kıymetli' dedim, Ne demekti bu? Biz, seçim süresince seçim yatırımı olarak Kerem'i getirmedik buraya. Sağ olsun Ali Koç da bana söyledi, 'Kontratına madde yazalım, biz seçimi kazanamazsak Kerem'in parasını ödemekten vazgeç' dedi. 'Olmaz, benim camiaya, size, yönetime ve Kerem'e verdiğim bir söz var. Kazansak da kazanmasak da ben bu parayı vermeye devam edeceğim. Benim de sözüm paradan kıymetli.' dedim.
"Şu anda Kerem de parasını özel imaj kontratıyla beraber bizim şirketimizden almaya devam ediyor. Görüyorum hala spekülasyon yapılıyor. Benim üzerimden prim yapmaya çalışıyorlar. Biz artık sahaya konsantre olmamız lazım seçim yapıldı, bitti. Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım, önümüze bakalım. Rakiplerimize odaklanalım. Geçen seneki gibi bu sene de fırsatımız geldi. Kerem de Fenerbahçe'ye katkı vermeye devam ediyor. Göreceksiniz daha güzel işler yapacak, hep beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız."