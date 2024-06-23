Hamit Altıntop'tan "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına yanıt!

A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Portekiz yenilgisi sonrası takımın son durumu, Çekya maçı ve Montella'nın tercihleri hakkında açıklamalarda bulundu. Altıntop, gündem olan "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına yanıt verdi. İşte Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle...
"3-0'ı savunacak halimiz yok, bunu kabul etmemiz lazım. Oyunun içinde dönem dönem kafa kafaya oynadığımız doğru. 2-3 net pozisyonumuz var. 2-0 talihsiz bir olay, orada bir iletişim hatası var. Orada ikinci golü yedikten sonra takımın performansı da etkileniyor. Bunlar futbolda her zaman var. Keşke olmasaydı ama oldu. Bunu en iyi şekilde telafi edip hedeflerimize ulaşacağız."
"Olumsuz bir hava yok. İkinci maç da bitti bizim için. Portekiz maçı bitti, Çekya maçına odaklanacağız. Kalpten inanıyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Ona göre de sorumluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz."
"Arda'nın son bir yılını iyi analiz etmek lazım. Ciddi sakatlıklar yaşadı, takımdan uzak kaldı uzun süre. Son 1-2 ay süre almaya başladı. Orada da iyi şeyler yaptı ve bizi gururlandırdı. Uzun zaman böyle yoğun maçlar oynamadığınızda yorgunluklar biraz ağrı da getirebilir. Mental olarak da hazır olmadığınızda bu sakatlıklara neden olabilir. Orada Arda'yı korumak zorundayız. Arda uzun yıllar bize hizmet edecek, inşallah bize çok büyük başarılar getirecek."
"Bu jenerasyon, bu turnuvada inşallah güzel şeyler yapacak. Ama gelecek turnuvalarda doğru analizlerle daha iyi, daha sağlıklı, emin ve güçlü bir görüntü de inşallah verecek."
"Ben burada söylemek istediğimi çok iyi aktaramadım. Biz de iletişim konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 2012'de ben Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türkçe ifade etme anlamında geliştirdiğime inanıyorum. Ama tabii ki böyle bir pozisyonda daha iyi olması gerektiğinin farkındayım."
"Biz buraya seçildik, geldik. Severek de işimizi yapıyoruz. İnanarak yapıyoruz ve hakkını verdiğimize inanıyoruz. Diğer taraftan ben bu işi gönüllü yapıyorum. Ben profesyonel değilim. Ben burada kendime hiçbir şekilde bir avantaj sağlamıyorum. Ben tecrübemi, birikimi koyuyorum. Mesai harcıyorum. Bunu yapmak zorunda mıyım, değilim demek istiyorum anlamında. Ama sevdamız, milliyetçiliğimiz, toprağımız, bayrağımız..."
"Hikayenin sonu çok önemli. Biz bunun farkındayız. Onun için ricam, tek yürek olalım. Güzel ülkemizi en iyi şekilde birlikte temsil edelim."
"Kadro anlamında ben hiçbir şekilde... Bunu cevaplamak üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz, ondan sonra yönetime böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Bu gerçekten öyle. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu."