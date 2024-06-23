Hamit Altıntop'tan "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına yanıt!

"Kadro anlamında ben hiçbir şekilde... Bunu cevaplamak üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz, ondan sonra yönetime böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Bu gerçekten öyle. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu."







