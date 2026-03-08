Hasan Şaş’tan derbi sonrası olay sözler: ‘Galatasaray’ın sırtına vurdular!’

Beşiktaş deplasmanından zaferle dönen Galatasaray’ı değerlendiren Hasan Şaş maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sahada ne yaptığını bilen bir Avrupa takımı var" diyen Şaş, 10 kişiyle gelen galibiyetin bir "tesadüf" olmadığını ifade etti.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
"Derbi kazandığımız için bizi tatmin etti. Sahada ne yaptığını bilen bir Galatasaray vardı. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray ve Okan Buruk maça çok iyi hazırlanmış. Oyuncu değişiklikleri mükemmeldi."
"Maçın hakemi tartışılıyor, yapı var diyor, kapı var denildi, sapı var denildi, o deniliyor, bu deniliyor. Ya sahada bir Avrupa takımı var. Ne yaptığını bilen, fizik gücü üstün, konumlanmayı bilen, pas yapmayı bilen."
"Beşiktaş son 13-14 haftanın en formda takımı, transferleri tutmuş, çılgın seyircisi var, 10 kişi kaldı, hakem onun üzerine 11 dakika 23 saniye uzattı. Yani Galatasaray'ın maçı kaybetmesi veya berabere bitmesi için daha ne olması gerekiyordu saha içerisinde, her şey oldu."
"Ben artık bu tartışmaların bir kenara koyulması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bir Galatasaray gerçeği olduğunu rakiplerinin de anlaması lazım."
"10 kişi kalmasına rağmen, öyle bir sahada duruşu var ki, öyle bir fizik gücü var ki, öyle bir konumlanması var ki, öyle bir Osimhen var ki... Şimdi Galatasaray'ın artık alkışlanması gerekiyor."
"Fikstür olarak son 10 maçı Galatasaray’ın sırtına vurdular. Galatasaray bunları çok çabuk atlatıyor. Nerede nasıl bir reaksiyon göstereceğini biliyor. Bunlar tesadüf değil."
"Beşiktaş’a karşı 40 dakika 10 kişi oynamasına rağmen kazanan bir takım sizi ‘Bunlar nerede kaybedecek?’ stresine sokar."
"Leroy Sane’nin pozisyonu sarı çıksa hafif, kırmızı çıksa ağır olacak bir pozisyon. 2. Sarı karttan atılması gerekiyordu. Hakem genelde kritik kararları VAR’dan bekledi."