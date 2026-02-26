Yeni Şafak
Hasan Şaş’tan Galatasaraylı yıldız için flaş yorum: ‘Bundan sonra olur mu?’

09:0826/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Galatasaray efsanesi Hasan Şaş Juventus rövanşının hayal kırıklıklarını tek tek sıraladı. Sakatlıktan dönen Leroy Sane'nin formsuzluğuna dikkat çeken Şaş, bir diğer yıldız için sert eleştirilerde bulundu.

Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında Juventus - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Hasan Şaş'ın yorumları...


"10 kişilik takıma nasıl böyle bir duruma düştük? Nasıl bu hale düştük? Futbolcuların birbiriyle iletişimi yok. Juventus 10 kişi kaldı, onun üzerine 2 gol attı ve uzatmalarda bile kafa kafaya oynadı. Galatasaray'ın taraftarına bunu yaşatmaya ne hakkı var? Ne olacak ya? Juventus seni eliyordu, 4. golü atıyordu."


"Bir Osimhen çıktı sahneye, bir Barış Alper Yılmaz çıktı. Onlar da elinden geleni yaptı. Onun dışında oynayan her oyuncu kötü olur mu? Birbirlerine bakamadılar ya. Yan yana 3 pas yapamıyoruz."

"Leroy Sane topu kontrol edemiyor. İlkay Gündoğan pas yapması gereken yerde yapamıyor. Eren Elmalı yapamıyor. Sanchez, penaltı pozisyonunun başlangıcında topuk pası yapıyorsun. Abdülkerim maçta yok. Sanchez yok. Torreira yok. Lemina hiç yok. Mümkünse de Lemina artık bundan sonra olur mu, olmaz mı, iyi baksınlar. Artık benim söyleyeceğim bir şeyim kalmadı."


"Ben bu maçta en çok Sane’ye kızdım. Çünkü böyle maçların gerçekten ön plana çıkacak oyuncusu. Takımdaki diğer oyuncular olsam ben de özgüvenimi kaybederim. Bu kadroyla bu kadar maaşlarla bunu taraftara yaşatma hakkınız yok."

