Hasan Şaş’tan Galatasaraylı yıldız için flaş yorum: ‘Bundan sonra olur mu?’

"10 kişilik takıma nasıl böyle bir duruma düştük? Nasıl bu hale düştük? Futbolcuların birbiriyle iletişimi yok. Juventus 10 kişi kaldı, onun üzerine 2 gol attı ve uzatmalarda bile kafa kafaya oynadı. Galatasaray'ın taraftarına bunu yaşatmaya ne hakkı var? Ne olacak ya? Juventus seni eliyordu, 4. golü atıyordu."



