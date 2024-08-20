Hedef Şampiyonlar Ligi: Galatasaray’ın Avrupa macerası başlıyor

İsviçre takımlarıyla 17 kez mücadele etti

Galatasaray ile Young Boys bugüne kadar UEFA organizasyonlarında hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla ise 17 kez mücadele ederken, 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, bu süreçte Zürich, Sion, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, St. Gallen ve Bellinzona ile oynadı. Galatasaray, İsviçre takımlarıyla yaptığı maçlarda rakip filelere 42 gol gönderirken, 29 gol yedi.