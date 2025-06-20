Hem Fenerbahçe’yi hem Galatasaray’ı reddetti: Yıldız futbolcu kararını verdi

Yaz transfer döneminde Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin radarında olan Juventus’un Sırp forveti Dusan Vlahovic, transfer kararını verdi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic, İtalyan basınına göre transferde kararını verdi.
La Gazzetta Dello Sport'un haberinde, golcü futbolcunun kendisine gelen tüm teklifleri reddedildiği yazıldı.
Daha önce Fenerbahçe'yi reddeden Sırp futbolcunun, bugün gelen haberlere göre Galatasaray'ı da reddettiği yazıldı.
Tercihinin Allegri ile çalışmak olduğu için Milan'ı beklediği söylenen Vlahovic'in hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.
25 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 41 resmi maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.