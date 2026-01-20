Inter - Arsenal Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Inter evinde Arsenal’i konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Inter - Arsenal maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Inter bugüne kadar Arsenal ile oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçının ikisinden galip ayrıldı (1M).
İtalyan takımlarına konuk olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Arsenal (1B 4M), son galibiyetini Mart 2008'de Milan'ı 2-0 mağlup ederek aldı.
İngiliz takımlarını konuk ettiği son üç Şampiyonlar Ligi maçının ikisini kaybeden Inter, daha önceki 10 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı (5G 3B 2M).
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın tamamını kazanan Arsenal, turnuva tarihinde üst üste yedi galibiyet alamadı.
Bu sezon oynadığı ilk dört Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Inter, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İtalyan devi bu turnuvada Nisan-Eylül 2011 arasından bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.
Arsenal bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 17 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü (+16). Turnuva tarihinde bir sezondaki ilk altı karşılaşmanın ardından daha yüksek gol averajına sahip tek İngiliz takımı Liverpool'du (2017/18; +17).
2025 senesinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Serhou Guirassy ile birlikte en fazla iç saha golü atan iki oyuncudan biri Lautaro Martinez (8).
Bu sezon oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başaran Gabriel Martinelli, turnuva tarihinde üst üste altı karşılaşmada fileleri havalandıran ilk Brezilyalı olmak istiyor.
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kalesine gördüğü beklenen gol değeri (17.3 xGoT) ile yediği gol sayısı (10) arasında pozitif anlamda en fazla fark olan kaleci, Arsenal forması giyen David Raya (+7.3).
Şampiyonlar Ligi'nin 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla en fazla hat kıran pas atan (46) ve sahipsiz top kazanan (22) oyuncu Martin Zubimendi.
INTER - ARSENAL MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
INTER
1 Yann Sommer
25 Manuel Akanji
31 Yann Aurel Bisseck
32 Federico Dimarco
7 Piotr Zielinski
22 Henrikh Mkhitaryan
23 Nicolo Barella
30 Carlos Augusto
10 Lautaro Martinez
11 Luis Henrique
94 Francesco Pio Esposito
ARSENAL
1 David Raya
2 William Saliba
4 Ben White
6 Gabriel
12 Jurrien Timber
8 Martin Odegaard
20 Chukwunonso Madueke
36 Martín Zubimendi
41 Declan Rice
11 Gabriel Martinelli
14 Viktor Gyökeres