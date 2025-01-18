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İsmail Kartal'a sürpriz teklif: Kimsenin tahmin edemeyeceği takım ile masaya oturdu

İsmail Kartal'a sürpriz teklif: Kimsenin tahmin edemeyeceği takım ile masaya oturdu

Haber Merkezi
19:3618/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal'a sürpriz bir teklif geldi.

Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan teklifler alan İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oluyor.

Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmeyen Kartal, gelen diğer teklifleri inceliyor.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe ile ligde 99 puan toplayarak tarihi bir sezon geçiren İsmail Kartal, sezonu kupasız kapatmıştı.

Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal sonrasında takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.

Avrupa ve Suudi Arabistan'dan teklifler alan Kartal'a yenil bir teklif geldi.

Ajansspor'un haberine göre; İran Ligi takımı Persepolis, İsmail Kartal’a teknik direktörlük görevi için resmi teklif yaptı.

Daha önce Persepolis takımında 2011-2012 yılları arasında Mustafa Denizli de görev yapmıştı.

İsmail Kartal'ın henüz bir karar vermediği fakat teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Persepolis, Körfez Pro Ligi’nde 29 puanla 3. sırada yer alırken; bu haftada deplasmanda Zob Ahan ile karşılaşacak.

#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig

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