Avrupa Şampiyonası tarihinde dördüncü kez finale yükselmek isteyen Fransa, bunu ikinci kez başarmak istiyor. Bunu beşinci kez final oynamayı hedefleyen İspanya'dan daha fazla yapan tek ülke ise Almanya. Oynadığı beş yarı finalin dördünde turu geçen Matadorlar, sadece EURO 2020'de turnuvayı şampiyon tamamlayan İtalya'ya seri penaltılarla elendi.



