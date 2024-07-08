EURO 2024 yarı finalde İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmayı Vincic yönetecek. 37. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda İspanya'nın 15 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlardan İspanya 15 galibiyet alırken 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte EURO 2024 yarı final maç tarihleri…
EURO 2024 yarı finalde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşacak.
İlk finalistin belli olacağı karşılaşmayı Sloven hakem Vincic yönetecek.
İspanya çeyrek finalde Almanya'yı uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Fransa ise çeyrek finalde Portekiz ile karşı karşıya geldi. Horozlar penaltılar sonucunda adını yarı finale yazdırdı.
İspanya ile Fransa büyük turnuvalarda altıncı kez karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında oynanan ilk dört maçın üçünü Horozlar son karşılaşmadan Matadorlar galip ayrıldı.
İspanya-Fransa eşleşmesi, turnuvalar tarihinde İtalya-İspanya ve İngiltere-Almanya rekabetlerinin ardından turnuvanın her aşamasında sahnelenen üçüncü mücadele olacak.
EURO 2024'te oynadığı beş maçı da kazanan tek ülke İspanya. Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste altı galibiyet alabilen ya da bir turnuvada altı maç kazanan takım bulunmuyor.
Avrupa Şampiyonası tarihinde dördüncü kez finale yükselmek isteyen Fransa, bunu ikinci kez başarmak istiyor. Bunu beşinci kez final oynamayı hedefleyen İspanya'dan daha fazla yapan tek ülke ise Almanya. Oynadığı beş yarı finalin dördünde turu geçen Matadorlar, sadece EURO 2020'de turnuvayı şampiyon tamamlayan İtalya'ya seri penaltılarla elendi.
Fransa kalesini koruyan Mike Maignan, EURO 2024'te 2+ maça çıkan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda. Bu aynı zamanda EURO 2012'den bu yana bir turnuvada ulaşılan en yüksek iki yüzdeden biri.
Kylian Mbappe, EURO 2024'te rakip kaleye gönderdiği 20 şutun sadece birini gole çevirebildi. Avrupa Şampiyonası kariyerinde çektiği toplam 34 şutta tek gol bulabilen Mbappe, Dünya Kupası maçlarındaki 39 denemesinde rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.
EURO 2024'te takım arkadaşlarına 14 şut pası veren Lamine Yamal, Xavi'den bu yana bir büyük turnuvada en yüksek sayıya ulaşan İspanyol oyuncu konumunda.
İspanya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya - Fransa karşılaşması 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.