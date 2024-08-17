İspanya'da gündem olan diyalog: Arda Güler ile Ancelotti'nin ne konuştuğu ortaya çıktı

UEFA Süper Kupa Finali’nde Real Madrid, Atalanta’yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü. Karşılaşma sonrasındaki kupa töreninde Arda Güler ile Carlo Anceletti arasında yaşanan konuşma, İspanya'da gündem oldu. Peki, Arda Güler ile Ancelotti Süper Kupa sonrasında ne konuştu? Detaylar haberimizde...
2024 UEFA Süper Kupa finalinde son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid, Polonya’daki Varşova Ulusal Stadyumu’nda oynanan maçta son Avrupa Ligi kazananı Atalanta’yı, Federico Valverde ve Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Eflatun-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte 5’er şampiyonluğu bulunan Barcelona ve Milan’ı geride bırakarak UEFA Süper Kupa’yı en çok kazanan ekip olma ünvanını da ele geçirdi.
Real Madrid, 2002’de Feyenoord, 2014 ve 2016’da Sevilla, 2017’de Manchester United ve 2022’de Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek kupayı kaldırmıştı. İspanyol ekibi, 1998’de Chelsea, 2000’de Galatasaray ve 2018’de Atletico Madrid’e karşı finalde kaybetmişti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5. Süper Kupa zaferine ulaşarak bir ilke daha imza attı. İtalyan çalıştırıcı, 4 şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola’yı geçerek Süper Kupa’yı en çok kazanan teknik direktör oldu.
Arda Güler ile Ancelotti Süper Kupa sonrasında ne konuştu?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Arda Güler, Süper Kupa maçı sonrasında özel bir görüşme gerçekleştirdi.
88'de oyuna giren Arda Güler'in daha fazla süre almak istediği biliniyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Carlo Ancelotti maç sonrasında Arda Güler ile bu konuyu konuştu.
Ancelotti, Arda Güler'e şu ifadeleri kullandı:
"Sadece birkaç dakika forma giydin ama bu sezonun böyle geçmeyecek."
"Bu yıl, bir önceki yıla göre daha fazla oynayacaksın. Seni daha çok değerlendireceğim."
"Mallorca ile oynayacağımız maçta daha fazla süre alacaksın. Bunu hak ediyorsun."
"Sen çok büyük bir yıldız olacaksın. Bunu biliyoruz. Antrenmanlarda, süre bulduğunda sahada bunu bize gösteriyorsun."
"Bu sene, senin kariyerin için oldukça önemli bir sezon olacak."
"Sen sıkı çalışmaya devam ettikçe, hedeflerine daha çabuk ulaşacaksın."