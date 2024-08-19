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Spor

İsteği krize neden oldu! Galatasaray'dan ayrılmak için bunu talep etti

13:46 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:14 - 19/08/2024 Pazartesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler netleşiyor. Sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Sergio Oliveira'nın istediği rakam ise krize neden oldu.

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Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.








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Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.








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Hocası ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü.










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Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.





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Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.






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Takvim'de yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.


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Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.




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Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya ülkesinin takımlarından Braga ve Santa Clara'nın da ilgisi bulunuyor.



#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Transfer
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