UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Normalde bu akşam oynanması beklenen maçın zeminin buz tutması sebebiyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Yapılan incelemelerin ardından son kararı UEFA verecek. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? İşte detaylar.

1 /6 A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak.

2 /6 İzlanda’da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın ertelenme ihtimali gündeme geldi.

3 /6 Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin buz tuttu.

4 /6 UEFA, TFF ve İzlanda Futbol federasyonu yetkilileri ve hakemler saat 17.00’de maçın oynanacağı stadyumda incelemelerde bulundu.



5 /6 UEFA maç için son kararını verdi.

