UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Normalde bu akşam oynanması beklenen maçın zeminin buz tutması sebebiyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Yapılan incelemelerin ardından son kararı UEFA verecek. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman oynanacak, hangi gün? İşte detaylar.
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak.
İzlanda’da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın ertelenme ihtimali gündeme geldi.
Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin buz tuttu.
UEFA, TFF ve İzlanda Futbol federasyonu yetkilileri ve hakemler saat 17.00’de maçın oynanacağı stadyumda incelemelerde bulundu.
UEFA maç için son kararını verdi.
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, HANGİ GÜN?
İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.