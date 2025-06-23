Jose Mourinho yıldız oyuncu ile görüşme gerçekleştirdi: Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Fenerbahçe'nin golcü listesinde yer alan, Al Nassr takımının forveti Jhon Duran için temaslar sürüyor. Teknik direktör Mourinho, oyuncuyla temasa geçerken yönetim de 16 milyon avroluk bir paket teklifini Al Nassr'a iletti.

1 /8 Fenerbahçe, bir süredir listesinde yer alan Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın forveti Jhon Duran için ısrarlarını sürdürüyor.

2 /8 Görüşmeler devam ederken sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun da oyuncuyu ikna etmek için temasa geçtiği kaydedildi.

3 /8 Al Nassr'la da temas halinde olan Fenerbahçe yönetimi kiralama teklifinde bulundu.

4 /8 Kiralama seçeneğine açık olan Suudi Arabistan kulübü ise teklifleri değerlendiriyor.

5 /8 Fenerbahçe, Duran'ın yıllık ücreti ve kiralama ücreti dahil 16 milyon avroluk bir paket teklif sunarken cevap için beklemeye geçti.

6 /8 Duran'ın yıllık ücretinin bir kısmını ödemeyi kabul eden sarı-lacivertliler, Al Nassr'a 4-5 milyon avroluk kiralama ücreti önerdi.

7 /8 Duran da teknik direktör Mourınho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baksa da tüm teklifleri gördükten sonra cevap vereceğini açıkladı.