Kadıköy'de Batshuayi'ye protesto hazırlığı: Fenerbahçe taraftarları bakın ne yapacak

Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçeli taraftarlar, bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan eski futbolcuları Michy Batshuayi'yi protesto etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi maçı BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu maç öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve transfer döneminde Galatasaray'a giden Michy Bathuayi'yi taraftarlar protesto etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçeli taraftarlar, Michy Batshuayi silüetli dolar bastırdı.
Belçikalı futbolcu sahaya adım attığında Kadıköy'de protestoya maruz kalacak.