Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası maçta forma şansı bulamayacak. Fenerbahçe'de ise Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /11 Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.



2 /11 Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak.



3 /11 Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin 11 puanı bulunuyor.

4 /11 Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.



5 /11 Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hedefliyor.



6 /11 Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise oynadığı 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.



8 /11 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında ilk deplasman maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak.



9 /11 Fenerbahçe, Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından evinde Trabzonspor'u 1-0 yenerken, erteleme mücadelesinde ise sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇINDA EKSİK VAR MI, KİMLER SAKAT? Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Yusuf Barası maçta forma şansı bulamayacak. Fenerbahçe'de ise Jhon Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.


