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Spor

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş iddia

09:41 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:04 - 5/09/2024 Perşembe
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Milli futbolcunun transferi büyük ses getirirken Portekizli muhabirden dikkat çeken bir iddia geldi.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi Portekiz'de büyük ses getirdi.









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12 milyon Euro'ya Benfica'ya imza atan milli futbolcu, ülke basınında manşetleri süsledi.








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Sport TV muhabiri Francisco Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu transferini Sabah'a değerlendirdi.









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"Benfica'nın sol kanatta Kerem Aktürkoğlu profilinde bir futbolcuya ihtiyacı vardı" diyen Rodrigues, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi performansına dikkat çekti.





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"KIRILMA NOKTASI OLDU"


Kerem Aktürkoğlu'nun David Neres'in boşluğunu dolduracağını aktaran ünlü muhabir, "Galatasaray'ın Barcelona ve Manchester United ile oynadığı maçlar bu transferin kırılma noktası oldu" dedi.




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Benfica'nın milli futbolcunun performansını çok iyi bulduğunu söyleyen Rodrigues, "Hem hücum presi hem de savunmaya yardımı Benfica için önemli bir kriter" şeklinde konuştu.



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Benfica taraftarının bu transfer nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Portekizli muhabir, "Benfica geçtiğimiz sezonlarda da Kerem ile ilgilenmiş fakat oyun görüşü eksik bulunmuştu. Şimdi ise şutları, pasları, ortaları gibi detayları geliştirdiğini düşündükleri için teklif yapılıp kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.

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Francisco Rodrigues son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun ilerleyen yıllarda yüksek bonservisle Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.


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Galatasaray'ın, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.



#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
#Benfica
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