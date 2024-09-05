Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş iddia

Benfica taraftarının bu transfer nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Portekizli muhabir, "Benfica geçtiğimiz sezonlarda da Kerem ile ilgilenmiş fakat oyun görüşü eksik bulunmuştu. Şimdi ise şutları, pasları, ortaları gibi detayları geliştirdiğini düşündükleri için teklif yapılıp kadroya katıldı" ifadelerini kullandı.