Kupadaki dev derbide 6 eksik şoku! Şimdiden duyurdular

23-25 Aralık tarihlerinde Kadıköy'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, toplam 6 kilit oyuncusundan mahrum kalacak. Eksiklerin nedeni ise Afrika Kupası, geçen sezondan kalan disiplin cezaları ve devam eden hukuki süreçler oldu.

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş A Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek.



2 /7 Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.



3 /7 FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.



4 /7 Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.



5 /7 Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.



6 /7 Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı. Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.

