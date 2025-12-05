Yeni Şafak
Kupadaki dev derbide 6 eksik şoku! Şimdiden duyurdular

23-25 Aralık tarihlerinde Kadıköy'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası derbisi öncesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş, toplam 6 kilit oyuncusundan mahrum kalacak. Eksiklerin nedeni ise Afrika Kupası, geçen sezondan kalan disiplin cezaları ve devam eden hukuki süreçler oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş A Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek.


Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.


FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK


Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.


Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.


Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.


Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı. Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.


BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK


Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.


