Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk açıkladı: Leroy Sane’nin döneceği maç belli oldu

Okan Buruk açıkladı: Leroy Sane’nin döneceği maç belli oldu

08:245/02/2026, Thursday
G: 5/02/2026, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray'da gözler sakatlıkları süren oyunculara çevrildi. Okan Buruk, Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’nin durumunun iyiye gittiğini söyleyerek döneceği maçı açıkladı. Peki, Leroy Sane ne zaman dönecek, sakatlığı ne zaman bitecek? İşte sorunun cevabı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada İstanbulspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.


Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin durumu hakkında bilgi verdi.


Okan Buruk, Alman yıldızın 13 Şubat'ta oynanacak Eyüpspor maçında kadroda olabileceğini söyledi.


Leroy Sane ne zaman dönecek, sakatlığı ne zaman bitecek?

Başarılı teknik adam, "Sane'nin Rizespor maçında olup olmayacağını bilmiyorum ama bir sonraki maçta (Eyüpspor) olur diye tahmin ediyorum." dedi.


Galatasaray, ligdeki Rizespor ve Eyüpspor maçlarının ardından 17 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.


#Okan Buruk
#Leroy Sane
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvurusu ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri