Leroy Sané yönetimle anlaştı: 1.5 Milyon Euro'luk sürpriz hamle!

Leroy Sané yönetimle anlaştı: 1.5 Milyon Euro'luk sürpriz hamle!

08:54 26/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
<p></p>

Son haftalarda Galatasaray’da istenilen performansı gösteremeyen Leroy Sané, sarı-kırmızılı yönetimle acil bir görüşme yaparak beklenmedik bir karara imza attı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Leroy Sane, sarı-kırmızılılarda henüz beklentileri karşılayabilmiş değil.

Öte yandan Alman yıldız beklenmedik bir hamleye imza attı. Türkiye Gazetesi'ne göre Leroy Sane, Galatasaray yönetimiyle görüşüp RAMS Park'tan loca satın aldı.


Leroy Sane, misafirleri ve ailesi için 3 yıllığına 8 kişilik loca satın alırken, karşılığında 1.5 milyon euroluk ödeme yapacak.

Söz konusu bedel, Sane'nin alacaklarından düşülecek.

Leroy Sane'nin locasını yakın arkadaşı İlkay Gündoğan ile kullanacağı ifade edildi.

#Leroy Sane
#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
