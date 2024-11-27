Liverpool - Real Madrid maç kadrosu ve 11'ler: Arda Güler ilk 11'de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Liverpool ve Real Madrid'in ilk 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'de mi, Liverpool-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

1 /5 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Liverpool'a konuk olacak.

2 /5 Sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Liverpool karşısında mücadele edecek ilk 11'ini belirledi.

3 /5 REAL MADRİD'DE ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Milli oyuncumuz Arda Güler Liverpool maçına ilk 11'de başlıyor.





4 /5 Liverpool karşısında ilk 11'de başlayan Arda Güler, kariyerinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.