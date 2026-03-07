Liverpool teknik direktöründen flaş Galatasaray sözleri: ‘Tüm deplasmanlardan farklı’

"TOP BİZDEYKEN ÇALDIKLARI ISLIKLAR..."





Galatasaray deplasmanında oynamanın zorlayıcı olduğunu söyleyen Slot, "Galatasaray Stadyumu'nda oynamak gerçekten zorlayıcı bir ortam. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak." dedi.



