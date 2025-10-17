Lucescu Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na çağırdı: 'Seni Türkiye'de oynatmazlar'

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk bir oyuncu Romanya Milli Takımı'na davet etti. Görüşme yaptığını açıklayan Lucescu, o ismi de duyurdu.
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den bir oyuncuyla görüştüğünü ifade eden Lucescu, milli takıma davet ettiğini söyledi.
Rumen teknik adam rotasındaki oyuncunun, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ olduğunu ifade etti.
Lucescu, Ümit Akdağ için şu ifadeleri kullandı:
"Ümit Akdağ ile konuştum, onu gelmeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Biraz daha düşünmesini istedim."
"Hâlâ Türkiye Milli Takımı’na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor."
"Ona Türkiye'de forma giymesinin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim."
"Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye’ye gitmiş. Türkiye için oynamak istiyor."