Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lucescu Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na çağırdı: 'Seni Türkiye'de oynatmazlar'

Lucescu Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na çağırdı: 'Seni Türkiye'de oynatmazlar'

14:1917/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk bir oyuncu Romanya Milli Takımı'na davet etti. Görüşme yaptığını açıklayan Lucescu, o ismi de duyurdu.

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den bir oyuncuyla görüştüğünü ifade eden Lucescu, milli takıma davet ettiğini söyledi.

Rumen teknik adam rotasındaki oyuncunun, Alanyaspor'da forma giyen Bükreş doğumlu Ümit Akdağ olduğunu ifade etti.

Lucescu, Ümit Akdağ için şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Akdağ ile konuştum, onu gelmeye ikna etmeye çalıştım ama olmadı. Biraz daha düşünmesini istedim."

"Hâlâ Türkiye Milli Takımı’na çağrılmayı umuyor. Ancak orada forma giymesi zor."

"Ona Türkiye'de forma giymesinin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim."

"Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye’ye gitmiş. Türkiye için oynamak istiyor."

#Lucescu
#Ümit Akdağ
#Romanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 17-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?