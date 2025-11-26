Maç sonu dikkat çeken görüntü: Okan Buruk'u dinlemedi

Galatasaray’ın Union SG’ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Okan Buruk ile sarı-kırmızılı oyuncu arasında yaşanan kısa diyalog sosyal medyada tartışma çıkardı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union SG’yi sahasında ağırladı ve 1-0 mağlup olarak ilk 8 hedefinde büyük bir darbe aldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ile yedek kaleci Günay Güvenç arasında yaşanan kısa diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Maç bitiminde saha ortasına doğru ilerleyen Okan Buruk, parmak sallayarak Günay Güvenç’in yanına gitti ve bir serzenişte bulundu. Ancak tecrübeli kaleci, Buruk'a karşılık vermeden yüzünü çevirdi ve oradan uzaklaştı. Bu sırada kısa süre olduğu yerde duran Okan Buruk’un şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı.
O anların yayılmasıyla birlikte sosyal medyada "Gerginlik mi var?", "Günay neden dönüp bakmadı?" gibi çok sayıda yorum yapıldı. Sarı-kırmızılı camiada yaşanan bu kısa temasın nedeni merak konusu oldu.
İşte Okan Buruk ile Günay Güvenç arasında yaşanan o anlar