Sarı-lacivertliler, Slavia Prag'ın yıldız sol beki Malick Diouf için harekete geçti. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı parlayan Senegalli, birçok kulübün radarında yer alıyor. Sarı-lacivertliler elini çabuk tutarak genç yıldızı renklerine bağlamaya çalışacak.
Fenerbahçe, sol bek bölgesi için Slavia Prag forması giyen Malick Diouf'u gözüne kestirdi.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Slavia Prag forması giyen Malick Diouf'u gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre sol bek listesinin başında yer alan Diouf, Avrupa Ligi'nde de sarı-lacivertlilere karşı etkili bir performans sergilemişti.
Öte yandan genç futbolcuyu Avrupa'dan başka takımların da takip ettiği kaydedildi.
Bu sezon 38 maçta forma giyen Senegalli 7 gol ve 3 asiste imza attı.