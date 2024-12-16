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Mert Günok'tan takım arkadaşlarına sitem: 'Formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor'

Mert Günok'tan takım arkadaşlarına sitem: 'Formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor'

Haber Merkezi
21:4416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, 'Formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Kaptanı Mert Günok, takım arkadaşlarına sitem etti.

Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde:

"Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici!"

"Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem."

"Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! "

"Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!"

#Beşiktaş
#Mert Günok
#Adana Demirspor

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