Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni gelişme: Sevk geliyor!

15:015/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
Futbolda bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, gözaltına alınan isimlerin arasında yer aldı. Federasyonun soruşturması esnasında PFDK'ya sevk edilmeyen oyuncunun başkası üzerinden bahis oynadığı belirtildi. Mert Hakan Yandaş ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Bu isimlerin başında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da geliyor.

❗Savcılık araştırması sonucunda Metehan Baltacı’nın kendi takımlarının maçına bahis oynadığı, Mert Hakan Yandaş’ın ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildi.


❗Murat Sancak, Zorbay Küçük, Ahmet Çakar ve eşinin hesaplarında ise şüpheli işlemlerin tespit edildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu soruşturma kapsamında bahis sayfalarından aldıkları veriler neticesinde bazı futbolcuları PFDK'ya sevk etmiş ve cezalandırmalarını yapmıştı.

Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 9 ay men cezası almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, savcılık açıklamasında başkası üzerinden bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'ı PFDK'ya sevk edecek.

Mert Hakan Yandaş'ın oynadığı bahislerin incelenmesinin ardından ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın cezasının Metehan Baltacı ile benzerlik gösterebileceği ifade edildi.

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve basına yansıyan isimler.


#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Süper Lig
