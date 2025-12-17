Mert Hakan Yandaş’ın avukatlarından açıklama geldi

Avukatlar, müvekkillerinin ifadesinde yer alan ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığını açıkça ortaya koyan sözlerin kamuoyundan bilinçli şekilde saklandığını öne sürdü. Açıklamada şu ifadeye dikkat çekildi:





"Müvekkilimiz ifadesinde, ‘Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır, aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir’ diyerek armasına olan sadakatini net şekilde ortaya koymuştur. Ancak bu kısım özellikle görmezden gelinmiştir."