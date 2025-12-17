Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mert Hakan Yandaş’ın avukatlarından açıklama geldi

Mert Hakan Yandaş’ın avukatlarından açıklama geldi

Selman Ağrıkan
16:1117/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’ın avukatları, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirterek dosya gizliliğinin bozulduğunu ve algı operasyonu yürütüldüğünü savundu.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş hakkında avukatlarından bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü hatırlatılırken, henüz yargılama yapılmadan kamuoyunda müvekkillerinin suçlu ilan edilmesine sert tepki gösterildi.

Avukatlar, yargılama süreci tamamlanmadan yürütülen “linç kampanyasının” Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesine aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen içeriklerin basına sızdırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Dosya kapsamındaki bilgilerin ve özel yazışmaların bağlamından koparılarak servis edilmesinin, özel hayatın gizliliğinin ihlali ve verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi anlamına geldiği ifade edildi. Avukatlar, bu sürecin hukuki sınırları aşarak bir itibar suikastına dönüştüğünü savundu.

Açıklamada ayrıca, Mert Hakan Yandaş’ın spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirlerin yüz milyonlarca lira gibi gösterilerek bahisle ilişkilendirilmesinin gerçekle bağdaşmadığı aktarıldı.

Avukatlar, müvekkillerinin ifadesinde yer alan ve Fenerbahçe’ye olan bağlılığını açıkça ortaya koyan sözlerin kamuoyundan bilinçli şekilde saklandığını öne sürdü. Açıklamada şu ifadeye dikkat çekildi:


"Müvekkilimiz ifadesinde, ‘Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır, aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir’ diyerek armasına olan sadakatini net şekilde ortaya koymuştur. Ancak bu kısım özellikle görmezden gelinmiştir."

Açıklamanın sonunda, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve kişilik haklarına saldırıda bulunan kişi ve kurumlar hakkında tüm hukuki yolların kullanılacağı belirtilirken, yürütülen soruşturma sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancın tam olduğu vurgulandı.

Avukatlar Mert Öcel ve Cem Uysaler'in o açıklaması

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Bahis Soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA DUYURULAR: 11. Yargı Paketi yasalaştı mı? 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek? Genel af, infaz düzenlemesi ve covid yasası