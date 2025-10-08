Bundesliga'da Augsburg formasıyla sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki Türk asıllı on numara Mert Kömür, Wolfsburg maçındaki 1 gol-1 asistle maçın yıldızı oldu ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç yeteneği A Milli Takım'a kazandırmak için girişimlere başladı. Peki, Mert Kömür kimdir, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar.

1 /6 Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mert Kömür için Türkiye Futbol Federasyonu aksiyon almaya hazırlanıyor.





2 /6 Sky Almanya'da yer alan habere göre; TFF, 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü Türkiye Milli Takımına kazandırmak için girişimlere başladı.





3 /6 Augsburg, Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg'u 3 golle geçerken Mert Kömür performansıyla Almanya'da gündem oldu.





4 /6 Türk futbolcu, Wolfsburg karşısında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.





5 /6 Mert Kömür kimdir, hangi takımda oynuyor?

Alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını hiç giymeyen Mert Kömür, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan genç yıldızın 1 gol-1 asisti bulunuyor.



