20 yaşındaki yetenek için Türkiye ve Almanya karşı karşıya: TFF harekete geçti!

07:508/10/2025, Çarşamba
Bundesliga'da Augsburg formasıyla sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki Türk asıllı on numara Mert Kömür, Wolfsburg maçındaki 1 gol-1 asistle maçın yıldızı oldu ve Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), genç yeteneği A Milli Takım'a kazandırmak için girişimlere başladı. Peki, Mert Kömür kimdir, hangi takımda oynuyor? İşte detaylar.

Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mert Kömür için Türkiye Futbol Federasyonu aksiyon almaya hazırlanıyor.



Sky Almanya'da yer alan habere göre; TFF, 20 yaşındaki on numara Mert Kömür'ü Türkiye Milli Takımına kazandırmak için girişimlere başladı.



Augsburg, Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg'u 3 golle geçerken Mert Kömür performansıyla Almanya'da gündem oldu.



Türk futbolcu, Wolfsburg karşısında 1 gol-1 asistle takımına 3 puanı getirerek maçın yıldızı oldu.



Mert Kömür kimdir, hangi takımda oynuyor?


Alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını hiç giymeyen Mert Kömür, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maça çıkan genç yıldızın 1 gol-1 asisti bulunuyor.



Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür'ün Augsburg ile haziran 2029'a kadar sözleşmesi var. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon Alman ekibinin formasıyla çıktığı 7 maçta, 2 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.



