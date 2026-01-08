Milli takımı bırakma resti çekmişti! Osimhen'den yeni kare

Afrika Kupası'nda Mozambik'le oynadıkları karşılaşmada takım arkadaşı Ademola Lookman'la gerginlik yaşayan ve milli takımı terk edeceğini söyleyen Osimhen'le ilgili çıkan son kare dikkat çekti.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 mağlup eden Nijerya, çeyrek finale yükselmiş, Galatasaraylı Victor Osimhen'in maç içinde takım arkadaşı Lookman'la yaşadığı gerginlik dikkat çekmişti.
Bu olay sonrası milli takımı terk edeceğini ve Türkiye'ye döneceğini söyleyen golcü oyuncu için federasyon başkanı devreye girmişti.
Osimhen-Lookman gerginliği sonrası Nijeryalıları sevindiren bir kare paylaşıldı.
İkilinin idmandan sonra birlikte gülerek poz vermeleri dikkat çekti.