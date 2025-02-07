Mourinho Fenerbahçe'nin UEFA listesinde son anda değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek Fenerbahçe'de kadroya eklenen 3 yeni isim belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, 3 isimde son anda bir değişikliğe gitti. İşte detaylar...

1 /6 Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listesini güncelledi.

2 /6 Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesine hangi futbolcuları eklediği de belli oldu.

3 /6 Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho güncellenen listeye ilk olarak Diego Carlos'un adını yazdı ancak deneyimli stoperin sakatlanmasının ardından planlar bozuldu.

4 /6 Listeden çıkarılan Diego Carlos'un yerine yine ara transfer döneminde kadroya katılan Milan Skriniar kadroya dahil edildi.

5 /6 Skriniar'ın yanı sıra yine yeni transferlerden Anderson Talisca da güncellenen listede kendisine yer buldu.