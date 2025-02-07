Mourinho Fenerbahçe'nin UEFA listesinde son anda değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turundan devam edecek Fenerbahçe'de kadroya eklenen 3 yeni isim belli oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, 3 isimde son anda bir değişikliğe gitti. İşte detaylar...
Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği listesini güncelledi.
Kadroda 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA listesine hangi futbolcuları eklediği de belli oldu.
Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho güncellenen listeye ilk olarak Diego Carlos'un adını yazdı ancak deneyimli stoperin sakatlanmasının ardından planlar bozuldu.
Listeden çıkarılan Diego Carlos'un yerine yine ara transfer döneminde kadroya katılan Milan Skriniar kadroya dahil edildi.
Skriniar'ın yanı sıra yine yeni transferlerden Anderson Talisca da güncellenen listede kendisine yer buldu.
İlk listeye yetişmeyen Filip Kostic'in de yenilenen Avrupa kadrosuna yazıldığı haber detayında yer aldı.