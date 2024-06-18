Mourinho golcüsünü belirledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki 3 forvet adayından İspanyol golcü Alvaro Morata'nın ismi ön plana çıktı. Teknik direktör Mourinho, eski öğrencisi için devreye girerken, 12 milyon euro isteyen Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor.
Fenerbahçe'nin forvet listesinde İspanyol golcü Alvaro Morata ilk sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 12 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan İspanyol golcü için Atletico Madrid ile temasa geçti.
İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Morata'nın temsilcisiyle görüşen sarı-lacivertliler turnuva sonrası transferi bitirmeye çalışacak.
Morata'yı 18 yaşında Real Madrid'de A takım kadrosuna dahil eden Jose Mourinho, 31 yaşındaki oyuncuyu arayarak Fenerbahçe'ye davet etti.
Roma Kulübü'nün de Morata'nın peşinde olduğu ifade edilirken, Türkiye'den Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da İspanyol golcüyü istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, forvet transferi için alternatif oyuncu olarak Premier Lig ekibi Everton'un Portekizli yıldızı Beto ile de ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için İngiliz ekibine şartlarını sordu.
Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık oynayan Brighton'ın golcüsü Deniz Undav da forvet adayları arasında bulunuyor.