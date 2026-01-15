Mourinho kahroldu, Porto dalga geçti: Maç sonu tarihi gönderme!

Portekiz Kupası çeyrek finalinde Porto, Benfica’yı tek golle saf dışı bıraktı. Maçtan önce "Porto'yu analiz etmek kolay" diyen Jose Mourinho, maç sonunda yıkıldı. Porto’nun maç sonu sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.
Porto, Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica'yı tek golle geçti. Karşılaşmanın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho şu açıklamalarda bulundu:
"En iyi takım kaybetti, en iyi takım gol atamadı ve bir gol yedi. Çok yoğun bir takıma, gerçek atletlerin DNA'sına sahip bir takıma karşı oyunu istediğimiz gibi kontrol ettik.
Benfica baştan sona domine etti. Bazı eksiklikler nedeniyle pozisyon dışında kalan oyuncuların Bednarek, Froholdt ve Kiwior'u marke ettiği bir duran toptan gol yedik.
Otamendi ve Enzo'nun olmadığını bildiğimiz için savunma duran top pozisyonları üzerinde çok çalıştık. Çok fazla gol pozisyonu yoktu ama öz güveni yüksek bir takıma karşı bana göre çok net bir üstünlük vardı.
Öyle bir noktadaydık ki, taraftarları bile takımlarının çok iyi bir form döneminde olmasına rağmen, kendi sahalarında 45 dakika boyunca kendi yarı sahalarında savunma yapmalarını normal karşılıyordu.
Son dakikada kaçırdığımız gol her şeyi anlatıyor. Bir önceki Braga maçında oyunculara kızgındım; bugün ise oyuncularım adına üzgünüm."
Mourinho maç öncesinde Porto'nun analiz edilmesi kolay bir takım olduğunu belirtmişti. Galibiyetin hemen ardından Mourinho'ya gönderme yapan Porto, "Analiz edilmesi kolay, yenmesi zor." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşımda bulundu.