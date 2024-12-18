Mourinho'dan flaş karar! Eyüpspor maçında 11'de görev verecek

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Eyüpspor'la oynayacağı maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, flaş bir karar aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'de sürpriz bir değişiklik yapacak.
Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic, 33. dakikada yerini 21 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul Çetin'e bırakmış, böylece gözler Fenerbahçe'nin cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşısında kaleyi kimin koruyacağına çevrilmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de sakatlığı atlatarak bugün antrenmana çıkacak olan İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in yokluğunda, Eyüpspor karşısında kaleyi koruyacak.
Bir süredir sakatlığı bulunduğu için kadroda bulunmayan İrfan Can Eğribayat'ın iyileştiği ve ve bugün takımla antrenmana çıkacağı müjdesi, zorlu deplasman öncesi teknik heyetin elini rahatlattı.
Eyüp karşısında, maç gününe kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede İrfan Can Eğribayat olacak.