Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, derbinin 11'ini belirledi. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'ini haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.
Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle tam kadro olamayan Jose Mourinho'nun ekibinde Galatasaray derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.
14 yabancının hazır olduğu takımda, 2 yabancı futbolcu statü gereği kadroya giremeyecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbinin 11'ini belirledi.
Fred'in de dönüşüyle birlikte Mourinho, yıldız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürecek.
Maçın penaltılara kalma ihtimalinden dolayı Livakovic'i de ilk 11'de başlatmayı planlayan Mourinho, ileri uçta da Dzeko görev yapacak.
Mourinho'nun 11'i şu şekilde:
Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Oğuz, Fred, Amrabat, Szymanski, Dzeko, En Nesyri