Mustafa Erhan için Avrupa devi devrede: Beşiktaş’tan şok ret!

Beşiktaş’ın altyapıdan parlayan yıldızı, 18 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa’nın en prestijli kulüplerinden birinin radarına takıldı. Dev kulüp genç golcü için Beşiktaş’a 9 milyon euro’luk resmi bir teklif sundu.

1 /7 Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa devlerinin transfer listelerine girmeye başladı.

2 /7 beIN SPORTS'un haberine göre Hollanda devi Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş'a 9 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

3 /7 Habere göre Beşiktaş, Ajax'ın ödeme planı nedeniyle teklifi geri çevirdi.



4 /7 Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun satılmasına onay vermedi.



5 /7 2007 doğumlu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş altyapısında yetişti ve 2022’de profesyonel sözleşme imzaladı.



6 /7 1.86 boyundaki oyuncu, 2024 Süper Kupa’da Galatasaray’a karşı attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.

