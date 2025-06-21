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Mustafa Erhan için Avrupa devi devrede: Beşiktaş’tan şok ret!

Mustafa Erhan için Avrupa devi devrede: Beşiktaş’tan şok ret!

09:5521/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ın altyapıdan parlayan yıldızı, 18 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa’nın en prestijli kulüplerinden birinin radarına takıldı. Dev kulüp genç golcü için Beşiktaş’a 9 milyon euro’luk resmi bir teklif sundu.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Avrupa devlerinin transfer listelerine girmeye başladı.

beIN SPORTS'un haberine göre Hollanda devi Ajax, Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş'a 9 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Habere göre Beşiktaş, Ajax'ın ödeme planı nedeniyle teklifi geri çevirdi.


Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun satılmasına onay vermedi.


2007 doğumlu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş altyapısında yetişti ve 2022’de profesyonel sözleşme imzaladı.


1.86 boyundaki oyuncu, 2024 Süper Kupa’da Galatasaray’a karşı attığı golle kariyerinin ilk resmi golünü kaydetmişti.


Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax’a karşı 17 yaş 157 günle ilk 11’de yer alarak Beşiktaş’ın Avrupa’da en genç başlayan oyuncusu oldu.


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