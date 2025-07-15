Napoli'den Victor Osimhen için resmi açıklama geldi: Galatasaraylıları şoke eden detay

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile masaya oturmuştu. Napoli bitmek bilmeyen istekleri, sarı kırmızılı camianın canını sıkarken, Napoli'den resmi bir açıklama geldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takımda ana gündem maddesi Victor Osimhen.
Galatasaraylı yöneticiler, İtalya'da Osimhen için Napoli ile olan görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40+35 milyon euro teklif etti.
Napoli ise bu rakamın üstüne hem 40 milyon euroyu şimdi, 35'i ise 2026'ya kadar istedi hem de bir sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı talep etti.
Galatasaray yönetimi ise bu teklifi kabul etmedi ve ipler kopma noktasına kadar geldi.
Bu sırada Napoli'den flaş bir açıklama geldi.
Sabah'ın haberine göre; Napoli kulübünün bir yetkilisi, Sabah'a açıklamalar yaptı.
Bu transferde kritik rol oynayan ve karar verici durumda olan bu yöneticiye, Galatasaray'ın teminat mektubu verdiği iddiaları soruldu.
İsminin belirtilmesini istemeyen yöneticinin ise, teminat mektubu verildiği bilgisinin tamamen yanlış olduğunu söylediği ifade edildi.
Ayrıca bu transfer için yöneticinin, "Yüzde 30 oranında Galatasaray lehine biter" dediği iddia edildi.