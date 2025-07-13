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Napoli’nin Osimhen için şartları bitmiyor: Galatasaray’dan yeni isteği şaşırttı!

Napoli’nin Osimhen için şartları bitmiyor: Galatasaray’dan yeni isteği şaşırttı!

07:3813/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın, Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile sürdürdüğü görüşmelerde yeni bir engel ortaya çıktı. Napoli, Osimhen’in transferine onay vermek için anlaşmaya “İtalya karşıtı madde” eklenmesini talep etti. İşte detaylar.

Napoli, Victor Osimhen'in yeşil ışık yakmasının ardından bonserivisini almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a yeni bir şart koştu.


Çizme basınından Repubblica'nın haberine göre; İtalya yöneticiler, anlaşmaya "İtalya karşıtı bir madde" eklenmesini istedi.


Haberin detayında; bu maddeye göre oyuncunun önümüzdeki üç sezon boyunca başka bir takımla İtalya Serie A’ya geri dönemeyeceği iddia edildi.


Öte yandan Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Hilal'in Nijeryalı golcü için son İtalya Ligi şampiyonuna 2 taksit halinde 75 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını iletti.


Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 kez forma giyen Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


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