Neymar transferinde son dakika! Türkiye'ye geleceği konuşuluyordu, görüşmeler başladı

Futbol dünyasının en büyük yeteneklerinden biri olan Neymar'ın geleceği netleşti! Adı bir dönem Süper Lig devleriyle anılan Brezilyalı yıldız için flaş bir gelişme yaşandı.

1 /4 Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerine başladığı Santos'ta forma giymeye devam ediyor.



2 /4 Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Neymar, sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladı.



3 /4 ESPN'de yer alan habere göre; Brezilyalı yıldızın mevcut sözleşmesi ay sonunda sona eriyor ancak kulüp yöneticileri ile Neymar’ın babası ve menajeri Neymar Sr. öncülüğündeki temsilcileri geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı.

